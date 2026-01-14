Прокуратура запросила для экс-мэра Владимира девять лет колонии

Прокуратура запросила для экс-мэра Владимира Дмитрия Наумова девять лет лишения свободы, штраф в 55 млн руб. и конфискацию имущества. Наумова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. На суде он признал вину.

По версии обвинения, Наумов за вознаграждение назначал определенных людей на руководящие посты в муниципальные предприятия, обеспечивал им предоставление льгот и других преференций, ограничивая права других участников ритуального бизнеса.

Так, Наумов издал указ, по которому оказывать услуги по погребению фактически могла только одна компания.

Размер полученной взятки оценили в более чем 2 млн руб.

"Деньги передавались непосредственно в здании городской администрации, а также на находящейся рядом парковке", - сообщили в прокуратуре Владимирской области.

"Государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, штрафа в размере 55 млн рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 10 лет", - сообщили в надзорном ведомстве. Также прокурор просит конфисковать в доход государства телефон и автомобиль Наумова, его деньги и золотые украшения "до исполнения наказания в виде штрафа".