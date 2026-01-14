Нагрудный знак «За поддержку прессы» вручили губернатору Костромской области Сергею Ситникову

Костромская область особо выделяется среди других регионов страны тем, что губернатор сам работал в прессе, и стаж у главы региона в составе Союза журналистов более 30 лет, отметил на встрече с Сергеем Ситниковым глава секретариата Союза журналистов России. Денис Токарский отметил, что глава Костромской области поддерживает прессу региона и финансово, и организационно. И это в журналистском сообществе высоко оценивают.

Напомним, Сергей Ситников возглавлял газету «Молодой ленинец», руководил ГТРК Кострома, телерадиокомпаниями Калининграда и Санкт-Петербурга. Затем работал в сфере правового регулирования работы СМИ в должности руководителя Роскомнадзора. В период его руководства служба РКН сумела в 3 раза сократить сроки выдачи разрешительных документов для СМИ.

В регионе по инициативе Сергея Ситникова было введено почетное звание «Заслуженный журналист Костромской области», постоянно проводятся профессиональные конкурсы для СМИ. В частности, по инициативе главы региона был возрожден областной журналистский конкурс «Барометр», сохранены и поддерживаются районные газеты, продолжается господдержка региональных средств массовой информации.

«В Костромской области мы уделяем особое внимание поддержке районных средств массовой информации. Они являются важным звеном в информировании населения, традиционно находятся в ведении департамента информационной политики и получают необходимое финансирование для выполнения своей социально значимой миссии», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.

В ходе встречи Сергей Ситников высказал поддержку инициативе Союза журналистов России о создании федеральной программы «Земский журналист».

Отметим, что Сергей Ситников удостоен новой награды Союза журналистов страны одним из первых губернаторов. Также нагрудный знак «За поддержку прессы» имеют главы Свердловской, Нижегородской областей и Краснодарского края.