Екатеринбуржцев, учащихся водить, предупреждают о новой схеме мошенников

Жителей Екатеринбурга, готовящихся к сдаче на водительские права, предупреждают о новой схеме мошенничества.

Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, все начинается с телефонного звонка якобы от имени администрации автошколы. Злоумышленники просят назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен. После этого жертве мошенника сообщают об "имитации взлома", "утечке данных". Тогда и появляются "сотрудники правоохранительных органов", которые убеждают "спасти деньги" или "принять участие в следственных действиях".

Об обучении вождению мошенники узнают из социальных сетей граждан или публичных групп самой автошколы. Кроме того, злоумышленники могут создавать фейковые Telegram-каналы и сайты популярных образовательных учреждений, где начинают предлагать "льготные места", "раннюю запись" и требуют срочную предоплату на карту физлица. А для возврата средств выманивают данные банковских карт.

Полиция предупреждает: