Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе народных депутатов

Депутату Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко предъявили подозрение в подкупе коллег из парламента, дело ведут антикоррупционные органы – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), сообщают украинские СМИ.

Тимошенко вменяют подкуп депутатов в обмен на их голоса в поддержку определенных законопроектов.

Сама Тимошенко отрицает обвинения и заявляет, что дело является политически мотивированным: от нее, якобы, хотят избавиться конкуренты.

По словам Тимошенко, сегодня ночью в офисе ее партии "Батькивщина" провели обыски: "Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников".

Сообщается, что по статьям о подкупе Тимошенко может грозить до десяти лет заключения.

15 лет назад Тимошенко уже становилась уголовницей: в ее бытность премьер-министром Украины она была осуждена по делу о злоупотреблении властью при заключении газовых контрактов с Россией. Она провела в заключении около двух с половиной лет. В феврале 2014 года – после смены власти в стране – Тимошенко была освобождена по решению суда.