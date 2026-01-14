Комиссия даст комментарии только после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке

Комиссия по оценке работы службы родовспоможения прибыла в Кузбасс после смерти в роддоме №1 Новокузнецка девяти новорожденных. Специалисты дадут официальные комментарии только после разбора всех случаев гибели и изучения ситуации.

"Здесь коллеги, представляющие акушерскую службу, эпидемиологическую службу, микробиологическую службу, поэтому наша задача – максимально вникнуть в ситуацию", – сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Ее слова приводит РИА Новости.

Напомним, с начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы.