Главе СКР доложат о драке в Каменске-Уральском, где пятиклассника заставили встать на колени

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о деталях драки, произошедшей между школьниками в Каменске-Уральском. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Предположительно, ученики школы №20 решили проучить пятиклассника, который якобы оскорбил маму одного из них. На видео, опубликованном в социальных сетях города, видно, как школьники приказывают сверстнику встать на колени и извиниться, угрожая, раздеть догола прямо на улице. Пострадавший звал прохожих на помощь.

После публикации видео и освещения ситуации в СМИ, личностями детей заинтересовались сотрудники по делам несовершеннолетних, полиция также организовала проверку.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказали в пресс-службе СКР.