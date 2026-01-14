В России предотвращён теракт против сотрудника оборонного предприятия

В России предотвращён теракт. Жертвой преступления должен был стать сотрудник предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По версии центра общественных связей ФСБ России, сотрудники Службы безопасности Украины завербовали россиянку 1966 г.р., когда она жила на Украине. Прибыв через третьи страны в Россию, предполагаемая преступница в Смоленской области попыталась изъять из тайника огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Их она должна была использовать в Ленинградской области для убийства сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Изъяты пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с находящимися на Украине кураторами. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая арестована.