Причина инфекций в больницах — устаревшая материально-техническая база

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил, что внутрибольничные инфекции стали отдельным системным риском для российских роддомов.

Их распространению способствуют устаревшая инфраструктура, не соответствующая санитарным нормам, и дефицит кадров — среднего медперсонала и эпидемиологов. По словам эксперта, эта проблема коренится в прошлых решениях: оптимизации коечного фонда и хронической нехватке специалистов.

Чаще всего в роддомах фиксируются пневмонии, послеоперационные инфекции и гнойно-септические осложнения у матерей и новорожденных. Власов отметил, что текущая ситуация требует пересмотра подходов к организации стационарной помощи, инфекционной безопасности и кадровой политике, сообщают "Известия".

Напомним, после сообщений о смерти в новокузнецком роддоме №1 в новогодние каникулы нескольких новорожденных начались проверки, которые вскоре вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство. 13 января от работы отстранили главврача больницы, в которой находится роддом.