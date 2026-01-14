Нефтяным компаниям готовят новый норматив для стабилизации цен на бензин

В целях сдерживания роста цен на топливо в России нефтяным компаниям может быть вменена обязанность продавать 1% от производимого бензина и дизеля напрямую конечным потребителям — автозаправочным станциям, сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям.

Соответствующее поручение вице-премьер Александр Новак дал Минэнерго, ФАС и товарной бирже. По мнению экспертов, эта мера вряд ли существенно повлияет на общий рынок и динамику розничных цен, которые с января уже выросли на 1 руб. Тем не менее, она сможет поддержать мелкооптовых покупателей, включая независимые АЗС, позволив им закупать топливо без наценок посредников-трейдеров.

Параллельно вице-премьер поручил предоставить в правительство материалы для проведения совещания по вопросам биржевой торговли нефтепродуктами, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит новые меры по стабилизации внутреннего топливного рынка и предотвращению дефицита бензина в регионах. Нефтяные компании хотят ограничить в экспорте сырой нефти и обязать перерабатывать почти половину сырья с последующей поставкой на внутренний рынок.