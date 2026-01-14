В РФ хотят заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Российские власти "закручивают гайки" в налоговой сфере и намерены заморозить срок давности по преступлениям в ней.

Соответствующий проект постановления подготовило Министерство финансов РФ. Учет времени планируют останавливать с момента предоставления отсрочки по уплате задолженности.

В результате уйти от налогов не удастся никому. Сейчас срок давности для таких преступлений короткий — в зависимости от их тяжести от двух до шести лет. По этой причине почти каждое пятое дело не доходит до суда.

В 2023 году из ФНС в Следственный комитет поступило 3,2 тыс. материалов по налоговым проверкам, сказано в пояснительной записке Минфина. Сумма ущерба составила 20,2 млрд руб. Ведомство считает, что такая ситуация нарушает баланс частных и государственных интересов и не дает возможность в полной мере возмещать значительные потери бюджета, сообщают "Известия".