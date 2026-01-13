В Иванове бывшего вице-губернатора подозревают в превышении полномочий

В Иванове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ивановской области.

Возбуждение дела проходило при координирующей роли областной прокуратуры. Бывший вице-губернатор подозревается в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он, обладая полномочиями по формированию политики в сфере местного самоуправления, из корыстной заинтересованности совершил неправомерные действия по продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Расследование находится на контроле прокуратуры области.