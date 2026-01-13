В Госдуме призвали проверить все роддома в России после гибели новорожденных в Новокузнецке

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой инициировать проверку условий оказания медицинской помощи новорожденным во всех родильных домах России, сообщает ТАСС.

По словам парламентария, обращение связано с информацией о смерти девяти младенцев в период новогодних праздников в одном из родильных домов Новокузнецка.

"Считаю целесообразным инициировать комплексный аудит систем жизнеобеспечения новорожденных и условий их содержания во всех родильных домах Российской Федерации, дать оценку существующим протоколам наблюдения и оказания помощи новорожденным, разработать и внедрить механизмы усиленного контроля и мониторинга за качеством оказания медицинской помощи в перинатальных учреждениях", - написала Лантратова.

Она отметила, что смерть девяти младенцев в медицинском учреждении, обязанном обеспечивать квалифицированную помощь и надлежащее медицинское наблюдение за самыми уязвимыми пациентами, вызывает "серьезные опасения относительно состояния системы неонатологической помощи, качества медицинских стандартов и надзора за их соблюдением".

Напомним, в Свердловской области вместо роддомов в малых городах создают "ургентные залы" — учреждения с минимальным оборудованием, где персонал дежурит не круглые сутки.