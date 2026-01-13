Зеленский предложил сделать главой Минобороны министра цифровой трансформации

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить главу Минцифры Михаила Федорова министром обороны страны. Формально Федоров министром цифровой трансформации уже не является – его сегодня уже отправили в отставку с постов главы ведомства и вице-премьера правительства Украины.

Федоров возглавлял Минцифры с 2019 года.

Ранее Рада также отправила в отставку действовавшего министра обороны Дениса Шмыгаля. Он может остаться работать в правительстве, став министром энергетики и первым вице-премьером.