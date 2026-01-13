СМИ: Казахстан на треть снижает добычу нефти на фоне проблем с экспортом

Казахстан резко снизил объем добычи нефти и газового конденсата из-за проблем с экспортом углеводорода, основная часть которого приходится на поставки через новороссийский нефтяной терминал. По данным Reuters, снижение в первой декаде января 2026 года составило около трети по сравнению с показателями декабря.

В конце ноября 2025 года украинский беспилотник ударил по нефтяному терминалу "Южная Озереевка" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), это привело к снижению погрузки нефти как казахстанской, так и российской. Власти Казахстана осудили удар по терминалу.