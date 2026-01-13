Педагогам Екатеринбурга выплатили 134 миллиона рублей в качестве премий

Власти Екатеринбурга выделили местным педагогам 134 млн рублей в качестве премий. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города.

Средства были выделены из муниципального бюджета в декабре 2025 года как поощрение педагогического состава по итогам 12 месяцев работы. Деньги направлялись в учебные учреждения, руководство которых уже распоряжалось ими по назначению.

Как передает канал, выделенные средства стали подарком от города после того, как по разным причинам закончились деньги вышестоящего бюджета. Какую сумму получил каждый из педагогов - не сообщается.