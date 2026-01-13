13 Января 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: гибдд по свердловской области

Ученые из Перми предложили бороться с гололедом с помощью токсичных отходов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали и запатентовали технологию, которая позволяет превращать опасные промышленные отходы в безопасный и эффективный антигололедный материал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета. Это может стать решением сразу двух проблем: зимней скользкости на дорогах и накопления токсичных шламов.

Новая разработка предлагает использовать осадок, образующийся при нейтрализации кислых шахтных вод из заброшенных угольных шахт. Эти отходы, которые десятилетиями отравляют почву и воду, смешивают с песком и подвергают термической обработке при температуре около 180 градусов. В результате получается сухой порошок, который при нанесении на лед с теплым воздухом быстро вступает в реакцию с влагой, образуя прочное шероховатое покрытие.

"Опасные компоненты оказываются намертво впаяны в твердое, монолитное покрытие. Оно не пылит, не вымывается талыми водами и физически предотвращает скольжение", — пояснила заведующая кафедрой ПНИПУ, доктор технических наук Ольга Ручкинова.

Материал имеет IV класс опасности (малоопасный) и обеспечивает высокий коэффициент сцепления до 0,5. По данным "Росгосстраха", прошлой зимой каждое пятое страховое обращение было связано с падением на льду. Глобальное потепление, вызывающее резкие перепады температур, лишь усугубляет проблему гололеда, увеличивая травматизм и аварии.

Традиционные методы борьбы — соль с песком или химические реагенты — повреждают обувь, машины, убивают растения и загрязняют среду. Новая технология предлагает экологичную альтернативу, одновременно решая вопрос утилизации токсичных отходов, которые сегодня просто складируют на полигонах. По словам разработчиков, использование практически бесплатного сырья делает решение экономически выгодным для городов.

Теги: ученые, ПНИПУ, гололед, отходы, угольные шахты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

