Узбекистан изменит оборонную доктрину

В Узбекистане собрались пересмотреть оборонную доктрину. Об этом объявлено на расширенном заседании Совета безопасности по вопросам укрепления военной безопасности и обороны страны. Его провёл президент Шавкат Мирзиёев.

Учитывая быстроменяющиеся содержание и масштабы современных рисков и угроз, выдвигаемые перед сферами обороны и безопасности большие задачи, глава государства указал на необходимость пересмотра оборонной доктрины, принятой восемь лет назад, а также концепции национальной безопасности, принятой в 1997 г.

Новая редакция документа должна обеспечить сохранение статуса невступления ни в какие военные блоки, многостороннюю дипломатию, развивтие в направлении стратегии, основанной на высоких технологиях, военной самостоятельности и региональной стабильности.

"В целом, новая доктрина должна служить основой для технологического обновления армии и внедрения передовых военных решений", - сказал Мирзиёев.