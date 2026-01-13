Капитаном захваченного США танкера "Маринера" оказался гражданин Грузии

Стало известно имя капитана танкера "Маринера", который задержали ВМС США в Атлантическом океане.

Как сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на грузинские СМИ, капитаном судна оказался 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе. Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о шести гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эту информацию не комментировало.

Напомним, судно в момент захвата шло под российским флагом. Сообщалось, что в составе экипажа танкера из 28 человек только двое являются гражданами РФ, еще шестеро (включая капитана) – граждане Грузии, остальные – граждане Украины.

Ранее США приняли решение освободить граждан России из числа членов экипажа танкера "Маринера".