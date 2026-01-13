ТМК перешла на единую акцию для оптимизации корпоративного управления

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, а также ТМК Трубопроводные решения и Торговый дом ТМК с 1 января 2026 года продолжат свою деятельность в качестве филиалов ПАО "ТМК".

"Изменения произошли с целью оптимизации корпоративной структуры управления и повышения операционной эффективности благодаря консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков", — сообщили в пресс-службе ТМК.

Присоединение дочерних обществ к ТМК позволит укрепить межзаводскую кооперацию, высвободить оборотный капитал, расширить возможности финансирования инвестиционных программ и нарастить конкурентные преимущества предприятий. Все филиалы продолжают работать в регионах присутствия, сохраняют социальные и благотворительные программы.