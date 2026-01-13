Экс-директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Денис Зенин скрылся суда

Экс-директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Денис Зенин скрылся суда, передает корреспондент Накануне.RU. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Тобольского городского суда.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено в октябре 2024 года по статье о подделке документов. Следствие предполагает, что Зенин работал в мэрии Тобольска, используя фиктивный диплом о высшем образовании.

В настоящее время судебное производство по делу приостановлено. В материалах суда указана причина: "Подсудимый скрылся".