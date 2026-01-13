Politico: Германия и Франция не могут договориться о покупке американского оружия для Украины

В ЕС очередные разногласия по поводу Украины. После соглашения о выделении 90 млрд евро Киеву страны должны определиться, как и на что их тратить. Германия и Нидерланды хотят закупать на эти деньги американское оружие, Франция - против. Об этом пишет Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен закупать прежде всего европейское оружие для стимулирования военной промышленности ЕС, даже если Киеву не удастся дать все необходимое оружие. Но в Берлине считают, что Киев долже тратить деньги по своему усмотрению. Эти разногласия обостились на фоне угроз США захватить Гренландию.

Однако военная промышленность ЕС в настоящее время не в состоянии производить требуемое орудие в требуемые сроки, говорится в письме правительства Нидерландов правительствам стран ЕС. Германия также считает, что это снизит военные возможности киевского режима. При этом сама Германия настаивает на льготах предприятиям из тех стран, которые оказали наибольшую финансовую поддержку Киеву, то есть самой себе.

Еврочиновники считают, что если Франция и наложит вето на окончательный план поддержки Киева, то его можно будет преодолеть простым большинством голосов стран - членов ЕС.