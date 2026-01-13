В Прикамье для участников СВО и их семей планируют ввести льготу на заготовку древесины

В Прикамье для участников СВО и их семей планируют ввести льготу на заготовку древесины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Соответствующую инициативу губернатор Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание Пермского края.



Согласно документу, военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или контракту, добровольцы, а также служащие в войсках национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, смогут получить пониженную ставку на покупку древесины в лесодефицитных районах.

Так, для участников спецоперации предложено установить льготу 50% на покупку древесины для строительства и ремонта индивидуальных жилых домов, надворных построек.

Кроме этого, на данную льготу смогут претендовать члены семей бойцов СВО.

Ожидается, что внесенный законопроект депутаты рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента в феврале.