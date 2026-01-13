У крымчан будет на четыре нерабочих праздничных дня больше, чем у остальных россиян

В Республике Крым в 2026 году установлены дополнительные праздничные дни, которые будут нерабочими, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"20 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 13 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 29 мая в связи с празднованием Курбан-байрама, 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы", - рассказал Аксенов.

Всего в России в 2026 году установлено 17 нерабочих праздничных дней, девять из которых уже прошли.