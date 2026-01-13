Прокуратура потребовала от "Уральских авиалиний" упростить возврат билетов по болезни

Уральская транспортная прокуратура потребовала от руководства "Уральских авиалиний" упростить требования для возврата билетов по болезни. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за избыточных правил люди, заболевшие перед полетом, были буквально лишены возможности вернуть свои деньги.

На официальном сайте перевозчика говорится, что при вынужденном возврате билета пассажир обязан предоставить медицинский документ не только с подписью и печатью лечащего врача, но и заведующего отделением либо главврача больницы. Это при том, что выдача медучреждениями пациентам документов, содержащих дополнительные подписи и печати, нормативно не установлена. Из-за этого пассажиры не могли получить необходимую справку и, соответственно, получить назад деньги за неиспользованный билет.

В целях защиты нарушенных прав пассажиров транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением с просьбой возложить на авиакомпанию обязанности исключить избыточные требования к указанным документам. Октябрьский районный суд иск удовлетворил. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.