Профсоюз "Почты России" призвал Госдуму разобраться с ситуацией в компании

На открытии весенней сессии Госдумы депутат от КПРФ Николай Харитонов сообщил, что ему и многим другим парламентариям поступило обращение от председателя профсоюза "Почты России" Анатолия Назейкина с просьбой на законодательном уровне разобраться с проблемами монополии, в том числе финансовыми. "Ситуация непростая. Руководитель [профсоюза] просит помочь законодательно", - сказал Харитонов.

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил, что разговаривал по этому поводу с вице-премьером российского правительства Дмитрием Григоренко. Тот, в свою очередь, сообщил, что 3 января президент дал поручение кабинету министров до 1 февраля принять меры по обеспечению устойчивой работы "Почты России".

В итоге депутаты пришли к решению, что после 1 февраля о состоянии дел в "Почте России" им доложит председатель комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия"). Последний еще в июле 2025 года упомянул, что в осеннюю сессию Госдумы IT-комитет планирует работать над мерами по оздоровлению "Почты России". Осенняя сессия закончилась в декабре 2025 года.