Экс-депутат заксобрания Прикамья обжалует решение о взыскании с него 43 миллионов рублей

Арбитражный суд принял к производству апелляционную жалобу бывшего депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева* (внесен в список террористов и экстремистов) о взыскании с него 43 млн руб. в пользу возглавляемого им ранее "Ветеран-2", сообщает "Ъ".

"Ветеран-2" признали банкротом 16 мая 2018 года. Арбитражный суд Пермского края 3 декабря 2025 года решил взыскать в пользу "Ветеран-2" убытки, причиненные Константином Окуневым в виде налоговой недоимки и пени на 43,07 млн руб.

В 2008–2018 годах Константин Окунев являлся гендиректором и ликвидатором ООО "Ветеран-2", оно управляло его торговой сетью "Добрыня". В ходе проверки ФНС выявила в отчетности недостоверные сведения, в связи с чем решено было доначислить недоимку по НДС, НДФЛ и земельному налогу с пенями и штрафом на общую сумму 46,5 млн руб. Однако, как следует из определения суда, размер убытков был определен управляющим неправильно и может быть заявлен в сумме не более 43 млн руб.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов