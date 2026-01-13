Обеспечение СВО является главным приоритетом Госдумы - Володин

Началась последняя, десятая сессия Госдумы VIII созыва.

"Сессия будет продолжительной – сем месяцев, мы завершим ее в июле. Работа будет напряженной: у нас на рассмотрении 1078 законопроектов, на стадии подготовки к первому чтению – 845", - сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию. В сентябре состоятся выборы в новый парламент.

Володин назвал основным приоритетом работы Госдумы обеспечение выполнения задач СВО. Также он называл важными вопросы демографии, охраны здоровья граждан, защиты людей от мошенников.

По поводу грядущих выборов в Госдуму председатель заявил: "Избирательная кампания должна сплотить общество. Люди должны увидеть результаты работы. Верить надо только делам, пустые слова, демагогия и популизм – разрушительны. Мы не должны допустить этого".