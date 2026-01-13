Матвиенко: Смерть новорожденных в Новокузнецке - трагедия для государства

Глава Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что смерть детей в роддоме Новокузнецка – не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства.

"Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

Сообщалось, что скончались девять младенцев, трое из них – в один день. Между тем, на сайте роддома говорится, что госпитализация пациенток приостановлена из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в стационаре. Baza пишет, что роддом №1 Новокузнецка уже обвиняли в гибели младенцев – одному из детей оторвали руку во время родов. Весь прошлый год роженицы жаловались на антисанитарию и некомпетентность персонала. Shot сообщает, что в роддоме был серьёзный дефицит сотрудников. Вместо медсестер там часто работали санитарки, утверждают женщины, которые там рожали.

Отстранён от должности главный врач городской больницы №1, где умерли дети. СКР из-за гибели девяти новорождённых возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Кто является фигурантом или фигурантами, не говорится.