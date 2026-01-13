МИД РФ: Послу Польши заявлен протест в связи с задержанием археолога Бутягина

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский 12 января был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина.

Как говорится в сообщении российского дипведомства, Москва требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки "карательной машины киевского режима".

Польскому послу сообщили, что археолог с мировым именем проводит исследования на Керченском полуострове уже в течение нескольких десятилетий. "В ходе своей работы Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года - от властей Украины", - подчеркнули в МИД РФ.

Бутягин работает в Эрмитаже. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – ученый работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозят археологу тюремным сроком до 10 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту его интересов.