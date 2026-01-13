Китай предупредил США об ответе на введение пошлин на торговлю с Ираном

Пекин будет защищать свои интересы при введении Вашингтоном пошлин на торговлю с Тегераном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей", - цитирует ее РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины для всех стран, сотрудничающих с Ираном. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно. Пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп рассматривает все возможные сценарии действий в отношении Ирана, где продолжаются массовые протесты, включая возможность нанесения авиаударов.