Правоохранители наведались с обысками в УрФУ

Силовики прибыли с обысками в Уральский федеральный университет на Мира, 19. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе вуза.

"Правоохранительные органы действительно сегодня проводят проверку в вузе. Другими данными мы не располагаем", - сказали в пресс-службе УрФУ.

Как передает 66.RU со ссылкой на источник, правоохранители проводят обыски в кабинете президента университета Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, главного бухгалтера Гавриила Агаркова и сотрудника вуза Михаила Жабреева. Якобы поводом послужила проверка, проводимая летом, инициатором которой стал министр науки и образования Валерий Фальков.

По словам источника, сотрудников УрФУ подозревают в махинациях с федеральной недвижимостью, относящейся к имущественному комплексу вуза, а также в возможном выводе денежных средств под видом выплаты зарплат. Никого из вышеперечисленных пока не задержали.