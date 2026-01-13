В Сургуте разгорелся скандал из-за отца, который окунул годовалого сына в ледяную прорубь

В Сургуте разгорелся скандал из-за отца, который окунул годовалого сына в ледяную прорубь в тридцатиградусные морозы, сообщает Ural Mash.

Видео опубликовало сообщество "Моржи Сургута | Центр здоровья "Айсберг". Мужчина несколько раз опустил в воду ребенка, после чего тот начал плакать. Ролик возмутил местных жителей, они считают, что подобные купания опасны для неокрепшего организма и могут закончиться проблемами с легкими.

Директор комплекса, где находится купель, заявил, что считает такие погружения нормой, сам практикует моржевание уже 20 лет и уверен — купание в проруби только укрепляет здоровье.