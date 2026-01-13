В России составили список тех, у кого большие долги по алиментам

На портале "Госуслуг" заработал реестр, содержащий информацию о злостных неплательщиках алиментов.

Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на портале "Госуслуг". В список попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Для проверки нужны ФИО и дата рождения. Сервис доступен всем пользователям "Госуслуг" – авторизация на портале и данные документов не требуются. Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например, при заключении сделок, и может стимулировать должников на выплату долга, сообщает Минцифры.