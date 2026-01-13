13 Января 2026
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Верхней Пышме подростки заплатят полмиллиона за попытку убийства своего знакомого

В Верхней Пышме суд взыскал с опекунов двух подростков полмиллиона рублей за попытку школьников убить своего сверстника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 24 мая 2025 года, когда пострадавший 2012 года рождения пошел гулять с двумя знакомыми одногодками. Подростки привели знакомого в заброшенный ангар возле дома по ул. Петрова, где у них возник словесный конфликт. Один из нападавших подобрал брошенную строителями палку и ударил пострадавшего по голове. Когда тот поднялся, второй подросток достал нож и ударил сверстника в спину.

Когда оба осознали содеянное, виновные сбежали с места происшествия, забрав с собой сумку и телефон пострадавшего, оставив его без помощи и возможности вызвать "скорую". Украденные вещи вместе с ножом подростки выбросили по дороге.

13-летний раненый мальчик пролез через дыру под забором к жилым домам и позвал на помощь. На его крики обратила внимание случайная прохожая, которая незамедлительно вызвала бригаду "скорой" и сотрудников полиции. Подростка госпитализировали и оказали своевременную медицинскую помощь. По заключению эксперта, ему причинено проникающее ранение грудной клетки, пневмоторакс, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд иск о взыскании с законных представителей виновных подростков в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с опекунов каждого нападавшего по 250 тыс. рублей. После вступления в законную силу судебного акта прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Теги: Верхняя Пышма, подростки, попытка убийства, суд, компенсация


