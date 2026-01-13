В Новокузнецке отстранён от работы главврач больницы, где умерли новорожденные

В Новокузнецке отстранён от должности главный врач городской больницы №1, где умерли дети.

"Принял решение на период проведения проверки отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса", - написал в своём telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Тем временем СКР из-за гибели девяти новорождённых возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность". Кто является фигурантом или фигурантами, не говорится.