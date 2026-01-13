СМИ сообщили об ошибках военных Венесуэлы в работе с C-300 при атаке США

Венесуэльские военные не были компетентны в обращении с российской системой противовоздушной обороны С-300, а также комплексом ПВО "Бук", поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников и экспертов.

Как утверждает издание, системы противовоздушной обороны республики даже не были подключены к радарам, когда американские вертолеты совершили налет. Кроме того, некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе и не были в рабочем состоянии, говорится в публикации. Все это происходило, несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, отмечает газета.

Ранее и.о. президента Венесуэлы Дельси Родригес уволила и арестовала генерала Хавьера Маркано Табату, возглавлявшего контрразведку и президентскую почетную гвардию. Его обвиняют в предоставлении контактной информации президента Мадуро и отключении протоколов противовоздушной обороны в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул на осведомленность о деталях американской военной операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. он заявил, что "там был сговор, и там было предательство".