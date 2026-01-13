Житель Тобольска приговорен к 19 годам колонии за подготовку теракта в Дагестане

Житель Тобольска Замир Саитов приговорен к 19 годам колонии за подготовку теракта в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ России по Ростовской области.

Южный окружной военный суд установил, что мужчина намеревался перейти на нелегальное положение и организовать совершение террористических преступлений на территории Дагестана в составе группы сторонников запрещенной в России организации "Исламское государство"*. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы (из них 5 лет 6 месяцев — в тюрьме, 13 лет 6 месяцев — в колонии строго режима) со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Саитова задержали в мае 2022 года в лесном массиве на окраине города Дагестанские Огни, где он готовился к нападению на сотрудников местного отдела полиции. При досмотре у него была изъята граната Ф-1 и 21 патрон калибра 5,45 мм.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, включая организацию террористического сообщества, участие в деятельности террористической организации, публичные призывы к терроризму и экстремизму, организацию незаконного вооруженного формирования, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

* Террористическая группировка "Исламское государство" - запрещена в РФ.