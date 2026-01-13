В Таганроге БПЛА повредили два предприятия и восемь домов

Два предприятия, восемь домов и шесть автомобилей повреждены в Таганроге в результате воздушной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале, повреждения также получили подводящие газовые коммуникации.

По уточненным данным, в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки пострадавших нет.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников, семь их них - над Ростовской областью.