Москва потратит на образование больше, чем предусмотрено в федеральном бюджете на всю страну

Москва стала одним из мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом на днях заявил мэр столицы Сергей Собянин. Новость вызвала критические комментарии экспертов.

Собянин упомянул о планах и действиях по повышению качества естественно-научного и математического образования, о "Московской электронной школе", в рамках которой внедрен сервис "Цифровой учитель" и который подбирает индивидуальные задания и выстраивает "персональный образовательный маршрут". Планово обновляется инфраструктура, открываются новые школы.

Осенью Собянин сообщил, что на московское образование в 2026 году будет направлено 815 млрд рублей. Именно последняя цифра привлекла внимание учителя математики из Санкт-Петербурга Михаила Богданова. Он ссылается на министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который осенью прошлого года сообщил, что в федеральном бюджете на реализацию государственной программы "Развитие образования" на 2026 год предусмотрено 669 млрд рублей. То есть одна Москва потратит больше, чем предусмотрено в федеральном бюджете на всю страну. Правда, не совсем понятно, что включают в себя обе суммы и есть ли строгое соответствие их по целям, на которые они будут потрачены. Но сравнение явно не в пользу общероссийского образования.

"После этого у меня вопрос к Мишустину и Кравцову: а вы реально считаете, что у нас в стране построено "единое образовательное пространство"?" - вопрошает Богданов.

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев задает другой вопрос: с каких пор Москва выступает на мировом образовательном рынке отдельно от остальной России? Ни для кого давно не секрет, что уровень зарплат учителей и оснащение школ в Москве радикально отличаются от того, что происходит в большинстве регионов страны. Этот разрыв гигантский и только увеличивается по мере деградации образования в регионах.

"В результате из регионов в Москву уехали почти все, кого еще можно было переманить: опытные, сильные, профессиональные учителя. Фактически речь идет не о "лидерстве", а о вытягивании кадров и ресурсов из остальной страны в один мегаполис. Теперь это даже перестали маскировать общими формулировками, Москву уже прямо называют лидером, не оговариваясь о том, что происходит за пределами МКАД. А за пределами МКАД, даже в городах-миллионниках, ситуация со школьным образованием выглядит не просто хуже - она катастрофическая", - пишет Савватеев.

Он уверен, что при продолжении нынешних тенденций уровень образования в России опустится даже ниже соседних стран. И можно ли гордиться таким мировым лидерством, которое обеспечивается деградацией регионов?

В начале 2025 года президент РФ Владимир Путин отметил, что почти половина всех победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников представляют Москву.

"Надо на это обратить внимание. Что же нам - всех в Москву переводить? Нет, наверное, это неприемлемо, надо повышать качество обучения в регионах", - сказал президент.

По данным mos.ru, Москва входит в пятерку мировых лидеров по качеству школьного образования. Недавно в регионе резко увеличили расходы на образование почти до 200 тысяч рублей в год на одного школьника. Регионам такое финансирование и не снилось.