СМИ: Писатель Захар Прилепин может пойти на выборы в Госдуму от партии "Родина"

Писатель Захар Прилепин, возможно, будет баллотироваться в депутаты Госдумы от партии "Родина", хотя до сих пор является зампредом "Справедливой России", пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Эксперты считают, что на предстоящих выборах в Госдуму (пройдут осенью 2026 года) у "Родины" есть шанс преодолеть 3-процентный барьер. 3% не дают партии возможности получить мандаты в Госдуме по федеральным спискам, но зато приносят финансирование из бюджета в размере 152 руб. за одного избирателя.

Источники, близкие к "Родине" и "Справедливой России" сомневаются, что Прилепин уже принял какие-то кардинальные решения, да и активной политической деятельности он не ведет. Сам писатель на вопрос о планах на осень не ответил.