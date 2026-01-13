В Тюмени с управляющей компании взыскали незаконно собранные деньги

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени взыскала с управляющей компании более 400 тысяч рублей, незаконно израсходованных из фонда капремонта. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Проверка была инициирована по обращениям жильцов многоквартирного дома на улице Чернышевского, 2Б, управление которым осуществляет компания "Статус". Установлено, что компания использовала средства со специальных счетов без решения общего собрания собственников. На эти деньги были оплачены работы, не относящиеся к капремонту: приобретение сигнализатора токсичности газа для котельной, демонтаж сорванного ограждения и снегодержателей, укрепление водосточной системы, установка стендов, замена насосов отопления и текущий ремонт кровли.

Прокурор округа обратился в суд с иском о возврате средств на специализированные счета. Калининский районный суд Тюмени требования удовлетворил в полном объеме. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.