Власти Югры расширили доступ к бесплатной медицинской и психологической помощи для участников СВО и членов их семей

Власти Югры расширили доступ к бесплатной медицинской и психологической помощи для участников СВО и членов их семей. Информация об этом размещена на сайте правительства Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые положения утверждены в рамках государственной программы бесплатной медицинской помощи на 2026–2028 годы. Главные изменения коснулись семей военнослужащих: теперь право на бесплатную помощь психологов и психиатров получили супруги участников СВО, в том числе жены пропавших без вести.

Также для бойцов введено приоритетное право на размещение в одно- и двухместных палатах при госпитализации. Демобилизованные будут проходить углубленную диспансеризацию, включая обследование на туберкулез дважды в год в течение двух лет после возвращения.

Ветеранам СВО, нуждающимся в паллиативной помощи на дому, теперь могут дополнительно привлекаться медицинские работники. При этом все ранее действовавшие льготы сохранены в полном объеме: внеочередное оказание медпомощи, персональный медицинский координатор, выезд врачей на дом, обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.