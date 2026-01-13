Жителей Белгородской области могут начать перевозить в другие регионы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не исключил, что в будущем при отключениях света и тепла в тех же масштабах, что были на минувшей неделе, жителей региона "будут перевозить в другие муниципалитеты или регионы".

Власти по-прежнему не сообщают, какие именно объекты энергетики и ЖКХ были выведены из строя в результате обстрела ВСУ. Сообщалось, что в результате ударов, нанесенных 9 января, без света и тепла оставались более 500 тыс. человек, без воды и водоотведения – 200 тыс. человек. Власти региона открыто назвали ситуацию "катастрофической".

13 января Вячеслав Гладков признал, что полностью за счет резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома и на промышленные предприятия невозможно.

"Выстраиваем перечень или последовательность действий, которые позволили бы нам оперативно отвечать на возникающие вызовы, помогать людям, в том числе при потере тепла и электроэнергии — будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы", — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Он тут же добавил, что речь не идет о переездах в формате беженцев: "Ни в коем случае не говорю о том, что сейчас нужно бросить все свои вещи и заниматься тем, чтобы переезжать в другой регион. Категорически нет. Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам — там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом".

"Мы понимаем, что нужно делать, и вся помощь будет оказана. Вот эти регламенты, за счёт которых мы с вами и выживаем последние четыре года, уверен, что неоднократно уже показывали свою эффективность, просто в таком масштабе с такими проблемами сейчас Белгородская область сталкивается впервые, но уверен, что мы со всем справимся", — заключил губернатор.