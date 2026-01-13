Пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга в новогодние праздники вырос на 10%

В новогодние праздники екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил более 273 тысяч пассажиров.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, по сравнению с праздничным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 10%. С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года аэропорт Екатеринбурга принял и отправил более 2,1 тысячи рейсов, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, Кольцово выступал в качестве запасного аэродрома и принял около десятка самолетов, которые пережидали непогоду или режимы ограничений на полеты. Пассажирам из Екатеринбурга было доступно 80 направлений для путешествий.

Напомним, что в прошедшие новогодние праздники более 30 пассажиров екатеринбургского аэропорта нарушили таможенные правила. У них были изъяты миллионы рублей.