Управляющая Uniqlo организация зарегистрировала в России товарный знак

Японский Fast Retailing Co., который управляет сетью магазинов Uniqlo, зарегистрировал в России товарный знак. Он называется "Юникло".

Заявку подали из Японии ещё 31 августа 2025 г. Знак регистрируется по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – одежда, обувь, головные уборы, нижнее бельё. При этом у холдинга уже есть в России почти 30 товарных знаков, связанных с сетью магазинов Uniqlo, пишет ТАСС. Fast Retailing Co. в марте 2022 г. заявлял о приостановке работы в России. Сообщение прозвучало вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

В середине февраля 2025 г. стало известно, что до 350 иностранных компаний собирались возобновить свою деятельность в России. В их числе - бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие.