На замерзшей Исети в Каменске-Уральском мотоциклист сбил пешехода

В Каменске-Уральском на замерзшей реке Исеть мотоциклист сбил пешехода, что привело к серьезным травмам. Суд взыскал с водителя больше миллиона рублей, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

ДТП произошло поздним вечером 21 февраля 2025 года. Местный житель, не имея водительских прав категории "А", решил покататься на кроссовом мотоцикле "Эндуро KEWS K16 PR300" по ледовому покрытию реки. Он не заметил пешехода, пересекающего реку, и сбил его, а после скрылся с места происшествия.

Пешеход получил серьезные травмы: перелом голени, ушиб легкого и перелом ребра. С февраля по июль 2025 года ему потребовалось длительное стационарное и амбулаторное лечение, включая оперативное вмешательство. В это время личность мотоциклиста удалось установить. В письменных объяснениях сотрудникам Госавтоинспекции он полностью признал свою вину.

Подлечившись, пострадавший обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, требуя взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. В иске он указал, что ранее вел активный образ жизни, а сейчас даже передвигается с трудом, в том числе при подъеме и спуске по лестнице. Травмы привели к стойкой хромоте и он до сих пор испытывает физическую боль.

Суд принял решение частично удовлетворить исковые требования, взыскав с мотоциклиста компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также еще 98,5 рублей в качестве возмещения понесенных истцом почтовых расходов. Решение не было обжаловано сторонами и вступило в законную силу.