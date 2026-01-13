Губернатор Солодов попросил Москву не глушить мобильный интернет на Камчатке

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что местные власти совместно с Москвой прорабатывают возможность сокращения зон, где отключается мобильный интернет, а также в целом снятия ограничений с этого вида связи. Региональные власти договорились с операторами мобильной связи о скидках за недополученные услуги.

С 31 декабря в Камчатском крае постоянно отключается мобильная связь, что вызвало возмущение жителей. Солодов 7 января заявлял, что решение было принято на федеральном уровне для защиты объектов Минобороны.