Возбуждено дело о ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге

После ДТП в новогодние праздники с участием пассажирского автобуса №49 в Екатеринбурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, речь идет об аварии на пересечении улиц Крауля и Заводская, которая произошла 10 января. Автобус свернул с дороги и влетел в фонарный столб. Пострадали пассажиры - трое обратились за медицинской помощью, после чего двое из них были госпитализированы. Медпомощь также потребовалась и самому водителю.

"По поручению руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко по данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход и результаты расследования поставлены на контроль в аппарате регионального следственного управления", - сообщили в СКР.

Ранее очевидцы рассказывали, что водителю внезапно стало плохо, из-за чего он и не справился с управлением. Предположительно, у него мог случиться инсульт.