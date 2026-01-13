Конгресс США инициировал "аннексию Гренландии" и превращение её в штат

Американский конгрессмен Рэнди Файн инициировал "аннексию США Гренландии".

"Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", - сказано в распространенном им заявлении.

По мнению политика, так следует сделать ради обеспечения интересов Вашингтона в Арктике в условиях внешней угрозы: своё присутствие там якобы "агрессивно расширяют" Россия и Китай, пишет РИА Новости.

4 января Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для получения контроля над Западным полушарием. Он утверждал, что сейчас остров окружён "российскими и китайскими кораблями". Европейские лидеры в совместном заявлении указывали, что вопрос о принадлежности острова могут решать только Дания и Гренландия. Военные руководители европейских стран якобы разрабатывают план возможной миссии НАТО в Гренландии с размещением войск. Трамп же, возможно, поручил разработать план вторжения в Гренландию.

"Так или иначе Гренландия будет наша", - сказал Трамп.