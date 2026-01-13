Минцифры предлагает распространить на IT-госкомпании налоговые послабления

Сложившаяся система IT-аккредитации сознательно исключает компании с госучастием, чтобы не поощрять создание узковедомственных продуктов, которые приводят к несовместимости и дробят рынок.

Это также лишает защиты IT-специалистов, работающих в госорганах. Минцифры намерено точечно смягчить этот запрет. Налоговые льготы будут доступны не всем госкомпаниям, а лишь тем, кто создает открытые, рыночные и критически важные IT-решения: ПО для ГИС, особо значимые проекты, софт для предустановки и для критической инфраструктуры.

Отдельно предлагается дать право на аккредитацию самим госорганам, чтобы их IT-персонал получил такие же меры поддержки (в первую очередь, отсрочку от службы в армии), что и в частном секторе. Это ключевая мера для сохранения опытных кадров, сообщает "Коммерсант".

